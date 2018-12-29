Опубликовано видео задержания мужчины, захватившего самолет Сургут-Москва

Пассажиры самолета сняли на видео задержание мужчины, который захватил самолет Сургут - Москва и требовал лететь в Афганистан.

Сегодня, 22 января, мужчина, угрожая имеющимся у него оружием, захватил самолет, который летел из Сургута в Москву, и требовал лететь в Афганистан. Сейчас стало известно, что мужчину все-таки удалось задержать.

Ранее Piter.TV публиковал видео из салона захваченного самолета, видео из аэропорта Ханты-Мансийска и рассказывал подробности угона самолета. Пассажиры о случившемся ничего не знали до тех пор, пока не вышли в интернет после незапланированной посадки в аэропорту Ханты-Мансийска.

Сейчас пассажиры самолета сняли на видео задержание злоумышленника силовиками. Также сообщается, что у мужчины действительно был пистолет, который у него отобрали и разрядили. Во время задержания в салоне звучит невозмутимый голос командира экипажа самолета, который просит пассажиров занять свои места. Звучавшее ранее сообщения о дозаправке самолета, по всей видимости, было сделано для преступника.

По данному факту на мужчину возбуждено уголовное дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Следствию предстоит также выяснить, как мужчине удалось пронести на борт самолета пистолет.

Видео: Mash