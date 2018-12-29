Мужчина захватил самолет Сургут - Москва с пассажирами и потребовал лететь в Афганистан

В сети опубликовано видео из самолета, который захватил мужчина. А также видео из аэропорта Ханты-Мансийска.

Сегодня, 22 января, один из пассажиров рейса Сургут - Москва захватил самолет и потребовал изменить маршрут и лететь в Афганистан.

Как сообщают СМИ на борту самолета, который выполнял рейс из Сургута в Москву, произошло ЧП. Один из пассажиров потребовал изменить маршрут и лететь в Афганистан. По некоторым данным мужчина пьян. После 1,5 часов полета лайнер с пассажирами изменил маршрут и приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.

В аэропорту силовики и сотрудники СК РФ организовали штаб. Некоторые СМИ сообщают, что мужчину уже задержали, по другим данным пассажиры остаются до сих пор на своих местах, и "захватчик" также находится в салоне самолета.

На борту самолета находится 75 человек, из них 7 членов экипажа. Среди пассажиров 5 детей. Один из пассажиров смог записать коротенькое видео из салона самолета, хотя снимать видео пассажирам не разрешили. К слову сказать, пассажирам самолета никто ничего не объяснил, о происходящем они узнали после приземления, выйдя в интернет со своих телефонов.

Сейчас появилась информация, что командир самолета сделал объявление пассажирам, что самолет находится на дозаправке, на что потребуется 15 минут, и попросил соблюдать спокойствие.

Видео: Mash, Readovka