СМИ: самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате

СМИ: самолет Военно-воздушных сил Польши подал сигнал о захвате. Об этом рассказали представители информационного портала OpenSky Alerts. По данным источника, тревожное сообщение поступило от лайнера Boeing 737-86X. Летчик отправил диспетчеру код 7500, который говорит о "захвате воздушного борта".
Известно, что самолет пролетел над территорией Польши вблизи государственной границы с Чехией.Предположительно, на борту лайнера находятся представители военного командования страны. На данный момент официального подтверждения данных нет.
Обновление: военные Польши заявили, что инцидент был запланирован в рамках проведения учений Renegade SAREX-2021.
Поляки испугались угрозы из Калининграда и высказались о "барахле" НАТО.
Видео: Telegram / Военный обозреватель
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