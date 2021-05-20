СМИ: самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате

Пилот отправил диспетчеру код 7500.

СМИ: самолет Военно-воздушных сил Польши подал сигнал о захвате. Об этом рассказали представители информационного портала OpenSky Alerts. По данным источника, тревожное сообщение поступило от лайнера Boeing 737-86X. Летчик отправил диспетчеру код 7500, который говорит о "захвате воздушного борта".

Известно, что самолет пролетел над территорией Польши вблизи государственной границы с Чехией.Предположительно, на борту лайнера находятся представители военного командования страны. На данный момент официального подтверждения данных нет.

Обновление: военные Польши заявили, что инцидент был запланирован в рамках проведения учений Renegade SAREX-2021.

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Видео: Telegram / Военный обозреватель