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СМИ: самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате

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Пилот отправил диспетчеру код 7500.

СМИ: самолет Военно-воздушных сил Польши подал сигнал о захвате. Об этом рассказали представители информационного портала OpenSky Alerts. По данным источника, тревожное сообщение поступило от лайнера Boeing 737-86X. Летчик отправил диспетчеру код 7500, который говорит о "захвате воздушного борта".

Известно, что самолет пролетел над территорией Польши вблизи государственной границы с Чехией.Предположительно, на борту лайнера находятся представители военного командования страны. На данный момент официального подтверждения данных нет.

Обновление: военные Польши заявили, что инцидент был запланирован в рамках проведения учений  Renegade SAREX-2021.

Поляки испугались угрозы из Калининграда и высказались о "барахле" НАТО.

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Теги: boeing 737-86x, ввс польши, захват самолета, польша
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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