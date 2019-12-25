В Defence 24 опасаются боевых действий на территории Польши.

Поляки испугались угрозы из Калининграда и высказались о "барахле" НАТО. Об этом сообщили читатели местного портала Defence 24. В комментариях они написали о том, что Россия продолжает вооружать область из-за наращивания численности американских войск в регионе.

Полем боя станет Польша, именно мы понесем наибольшие потери. На нашу беду американское лобби в Польше остается сильным. пользователь портала

Комментатор подчеркнул, что именно Вашингтон активно использует "пропаганду страха", чтобы вынудить Москву продемонстрировать свою боевую мощь. Еще один читатель полагает, что западные страны первыми стали добиваться того, что происходит сейчас в регионе. По мнению местного населения, российская модернизированная техника лучше той, что используют силы североатлантического альянса. Еще один юзер портала объяснил, что Москва может ликвидировать всю Испанию одним залпом ракет, отправленной с борта подлодки.

Человеческий потенциал и природные ресурсы — и в том, и в другом Россия превосходит любую европейскую страну. Это противник, которого недооценили два стратега, и оба из-за этого потерпели сокрушительное поражение. Первый — Наполеон, а второй — Гитлер. комментарий пользователя

Польша: Россия развернула на Донбассе устаревшие РЛС.

Фото: Pixabay.com