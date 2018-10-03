Польша: Россия развернула на Донбассе устаревшие РЛС

По мнению польского издания, эта операция проведена для захвата Восточной Украины.

Польские журналисты издания Defence 24 заявили, что Россия намерена захватить юго-восточные территории Украины. Портал Defence 24 утверждает о наличии РЛС в районах Донецка, Горловки и ряде других населенных пунктов.

Журналисты уверены, что станции необходимы отслеживания полетов беспилотников ОБСЕ. Однако, журналисты признают, что данные РЛС уже устарели и не применяются в рядах российской армии.

Ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Украины провели военные учения у границы с Крымом.

Фото: function.mil.ru