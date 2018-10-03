Польша: Россия развернула на Донбассе устаревшие РЛС

Польские журналисты издания Defence 24 заявили, что Россия намерена захватить юго-восточные территории Украины. Портал Defence 24 утверждает о наличии РЛС в районах Донецка, Горловки и ряде других населенных пунктов.
Журналисты уверены, что станции необходимы отслеживания полетов беспилотников ОБСЕ. Однако, журналисты признают, что данные РЛС уже устарели и не применяются в рядах российской армии.
Ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Украины провели военные учения у границы с Крымом.
Фото: function.mil.ru
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