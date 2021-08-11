В Белизе американец перед взлетом захватил небольшой пассажирский самолет

Полиция ликвидировала злоумышленника в момент оказаниям им сопротивления.

Американский гражданин погиб при попытке угона легкомоторного самолета, на борту которого находилось 14 человек. Соответствующее заявление сделал своей аудитории местный новостной портал Breaking Belize News. В СМИ заметили, что пассажирский борт от авиакомпании Tropic Air выполнял рейс в тот момент, когда 49-летний преступник по имени Акинела Сава Тейлор, вооруженный ножом, попытался захватить воздушное судно. В результате пилот связался с диспетчерами. Далее самолет начал кружить над округом Белиз в ожидании аварийной посадки.

Экипажу удалось посадить самолет в международном аэропорту имени Филипа Голдсона, расположенном в районе Белиза - крупнейшем городе страны. Правоохранительные органы уточнили, что после приземления борта с пассажирами сотрудники полиции поднялись на борт воздушного судна. Акинела Сава Тейлор оказал сопротивление при задержании оперативникам, в результате которого он получил смертельное ранение.

Новостные издания укзнали о том, что погибший американец въехал на территорию Белиза в качестве туриста несколько дней назад. При этом у иностранца не было какой-либо визы.

В Университете штата Флорида из-за стрельбы погибли пять человек.

Фото и видео: Telegram / РБК Новости. Главное