КПРФ продолжит бороться за допуск Грудинина к выборам

ЦИК не принял кандидатуру политика из-за проблем с документацией.

Лидер коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ продолжит бороться за допуск Павла Грудинина к выборам в Государственную Думу. Такое заявление политик сделал во время пресс-конференции в центре ТАСС. Он призвал коллег защитить директора ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" от выдвинутых против него обвинений.

Мы будем сейчас на улице и в обществе в рамках закона сражаться за право иметь в списке нашего кандидата. То, что было в Верховном суде, на мой взгляд, это просто дикое позорище для страны. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Еще 9 августа Верховный суд России отклонил жалобу Павла Грудинина на отказ Центральной избирательной комиссии допустить его к парламентским выборам в качестве кандидата в ГД. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Зюганов уточнил, что в партии готовы подавать апелляцию вплоть до ЕСПЧ.

Напомним, что ЦИК отказал Грудинину из-за того, что политик не предоставил ряд необходимых для регистрации документов. Бывшая жена бизнесмена Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании. Она отметила, что он владеет компанией Bontro в Белизе. Генпрокуратура РФ подтвердила наличие у Грудинана акуий этой организайии. Грудинин опровергает тот факт, что является владельцем акций Bontro.

Зюганов заявил, что на выборах нужна стопроцентная явка.

Фото и видео: YouTube / Красная Линия