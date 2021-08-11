КПРФ продолжит бороться за допуск Грудинина к выборам

Лидер коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ продолжит бороться за допуск Павла Грудинина к выборам в Государственную Думу. Такое заявление политик сделал во время пресс-конференции в центре ТАСС. Он призвал коллег защитить директора ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" от выдвинутых против него обвинений.
Мы будем сейчас на улице и в обществе в рамках закона сражаться за право иметь в списке нашего кандидата. То, что было в Верховном суде, на мой взгляд, это просто дикое позорище для страны.
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ
Еще 9 августа Верховный суд России отклонил жалобу Павла Грудинина на отказ Центральной избирательной комиссии допустить его к парламентским выборам в качестве кандидата в ГД. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Зюганов уточнил, что в партии готовы подавать апелляцию вплоть до ЕСПЧ.
Напомним, что ЦИК отказал Грудинину из-за того, что политик не предоставил ряд необходимых для регистрации документов. Бывшая жена бизнесмена Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании. Она отметила, что он владеет компанией Bontro в Белизе. Генпрокуратура РФ подтвердила наличие у Грудинана акуий этой организайии. Грудинин опровергает тот факт, что является владельцем акций Bontro.
Зюганов заявил, что на выборах нужна стопроцентная явка.
Фото и видео: YouTube / Красная Линия
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