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Грудинин заявил, что планирует вступить в КПРФ

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ЦИК исключила его кандидатуру из федерального списка компартии на выборы в Госдуму.

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин в прямом эфире телеканала КПРФ "Красная линия" заявил, что планирует вступить в партию КПРФ. По его словам, к таком решению подтолкнуло исключение ЦИК его кандидатуры из федерального списка компартии на выборы в Госдуму.

Он рассказал про свои ощущения после исключения из партсписка КПРФ.

Я себя почувствовал, как человек беспартийный, который сидит в окопах, а Отечество в опасности. [В годы Великой отечественной войны] многие защитники Родины писали заявления: "Я иду в атаку, прошу считать меня коммунистом, - сказал он.

По словам Грудинина, с Зюгановым по поводу вступления в партию он еще не советовался.

Видео: Youtube/Красная Линия

Теги: выборы в госдуму, кпрф, паве грудинин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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