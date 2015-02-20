Грудинин заявил, что планирует вступить в КПРФ

ЦИК исключила его кандидатуру из федерального списка компартии на выборы в Госдуму.

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин в прямом эфире телеканала КПРФ "Красная линия" заявил, что планирует вступить в партию КПРФ. По его словам, к таком решению подтолкнуло исключение ЦИК его кандидатуры из федерального списка компартии на выборы в Госдуму.

Он рассказал про свои ощущения после исключения из партсписка КПРФ.

Я себя почувствовал, как человек беспартийный, который сидит в окопах, а Отечество в опасности. [В годы Великой отечественной войны] многие защитники Родины писали заявления: "Я иду в атаку, прошу считать меня коммунистом, - сказал он.

По словам Грудинина, с Зюгановым по поводу вступления в партию он еще не советовался.

Видео: Youtube/Красная Линия