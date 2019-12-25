Зюганов заявил, что на выборах нужна стопроцентная явка

В КПРФ пояснили, что поможет избежать нарушений во время голосования 17-19 сентября.

Политический лидер коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил на пресс-конференции, что на выборах в Госдуму нужна стопроцентная явка избирателей. По мнению спикера, этот фактор снижает возможность нарушений. Депутат также уточнил, что на участках в дни голосования должны находиться "минимум миллион" наблюдателей за процедурой.

Тогда любая комиссия видит, что все пришли, нет пустых клеток – трудно вбрасывать, трудно исправлять и трудно переписывать...Три дня голосования, на каждом участке минимум три-четыре человека должно быть наблюдателя. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Напомним, что с 17 по 19 сентября в России проводится единый день голосования парламентариев в нижнюю палату, а также местных выборов. ГД избирается на пять лет по смешанной системе: 225 мандатов будет предоставлено по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

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Фото: Piter.tv