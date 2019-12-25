Жириновский ответил азербайджанскому дипломату, оскорбившему россиян

Политик оценил слова Исфандияра Вагабзаде о том, что русские - это свиньи.

Российский депутат Владимир Жириновский ответил азербайджанскому дипломату, оскорбившему граждан РФ. В эфире YouTube-проекта "СоловьёвLive" политик объяснил журналисту Владимиру Соловьеву, что направит соответствующее письмо президенту Ильхаму Алиеву, чтобы тот приказал возбудить уголовное дело в отношении экс-посла Исфандияра Вагабзаде. По мнению парламентария, глава Азербайджана не хочет таких высказываний от своих коллег, но "на местах это проскакивает".

Направим письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Потому что это все оскорбления... Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Лидер ЛДПР недоумевает, почему именно Вагабзаде выступил с оскорблениями, россиян. Он предположив, что всему виной накопленная ненависть за годы советской власти". Жириновский считает азербайджанского профессора неудачником, который во всем винит русских. Ранее иностранец назвал народ РФ свиньями, которые воняют.

Экс-посол Азербайджана оскорбительно обратился к Жириновскому и назвал русских свиньями.

Фото: YouTube / Радио Комсомольская Правда