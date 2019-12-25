Экс-посол Азербайджана оскорбительно обратился к Жириновскому и назвал русских свиньями

Исфандияр Вагабзаде пообещал подарить российскому парламентарию намордник.

Экс-посол Азербайджана оскорбительно обратился к депутату Владимиру Жириновскому и назвал русских свиньями. Доктор филологических наук и профессор Исфандияр Вагабзаде записал видеообращение к политическому лидеру ЛДПР. Ранее тот заявил, что в Баку царит диктатура, а территорию Российской империи Азербайджану подарил шах Ирана. В ответ на это Вагабзаде назвал Жириновского "жирной свиньей", добавив, что весь народ "воняет". Ролик опубликован в Telegram-канале военного журналиста Александра Коца.

Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация. Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно. Исфандияр Вагабзаде, бывший посол

Экс-чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана полагает, что из его страны в Россию каждый день направляют икру, рыбу и деньги, но при этом жители собственной республики ежедневно умирают с голода. Дипломат пообещал отправить Жириновскому намордник, приобретенный за собственные средства.

МИД Азербайджана вручил ноту посольству РФ из-за высказываний Жириновского.

Фото: Pixabay.com