МИД Азербайджана вручил ноту посольству РФ из-за высказываний Жириновского

Возможно, речь идет о неэтичном высказывании политика в адрес главы республики.

Временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний председателя партии ЛДПР Владимира Жириновского об Азербайджане. Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

Речь идет о словах политика, которые он произнес 30 июля в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Что именно возмутило министерство, не уточняется. Возможно, такая ситуации выстроилась, когда Жириновский заявил, что РФ должна вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза. А чтобы избежать гибели российских военнослужащих, политик призвал вызвать на разговор главу Азербайджана Ильхама Алиева.

Ильхам, твой отец Гейдар Алиев был мудрым человеком, поэтому, Ильхам, у тебя будет территория, которая тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам? Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Кроме того, он отметил, что войска США могут свергнуть президента Азербайджана за полмесяца, если захотят. В таком случае Баку придется спасать Москве, "как мы спасли Пашиняна".

По мнению МИД, российский политик неэтично высказался "об азербайджанской государственности и руководстве" Азербайджана, что не соответствует дружественности отношений республики и РФ. Такие слова Жириновского в министерстве посчитали "безответственными и провокационными".

Ранее Пашинян предложил разместить наблюдателей из РФ на границе с Азербайджаном.

Видео: Youtube/Радио Комсомольская Правда