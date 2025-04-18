В Университете штата Флорида из-за стрельбы погибли пять человек

СМИ сообщают, что могло быть двое преступников: одного убили, второй задержан.

Пять человек погибли, еще четверо пострадали в результате стрельбы, которая произошла 17 апреля на территории кампуса Университета штата Флорида, расположенного в городе Таллахасси. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала WFTV. В СМИ указали информацию о том, что преступников было двое. Одного из них правоохранительные органы смогли ликвидировать, а второго - задержать. Пока что остается неясным, входит ли убитый стрелявший в общее количество жертв трагедии. Каких-либо данных о причине происшествия и состоянии раненых пока не приводится. Телеканалы CNN и Fox News сообщают своей аудитории о шести пострадавших. На данный момент все расположенные поблизости от места стрельбы школы закрыты по соображениям безопасности.

Напомним, что речь идет о втором случае стрельбы в учебных заведениях в США за последнее время. На текущей неделе огонь был открыть в школе города Даллас в штате Техас. Там один из учеников ранил другого. Отделение телеканала CBS сообщало зрителям, что четыре человека получили травмы в результате стрельбы. Авторы материала указали, что некий вооруженный мужчина был замечен покидающим территорию заведения. К текущему моменту все раненые госпитализированы.

Трамп не будет ужесточать контроль над оборотом оружия, несмотря на стрельбу во Флориде.

Фото и видео: Telegram / BAZA