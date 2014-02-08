Трамп не будет ужесточать контроль над оборотом оружия, несмотря на стрельбу во Флориде

Глава США прокомментировал нападение, которое произошло в Университете штата ФЛорида, в котором есть погибшие и раненые.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не стал обещать принять меры по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране, несмотря на недавнюю стрельбу, которая произошла на территории Университета в штате Флорида. В ходе рабочей встречи с итальянским премьер-министром Джорджем Мелони лидер Белого дома отметил, что жертвами вчерашней трагедии стали двое, еще пять человек получили ранения. Огонь был открыт в городе Таллахасси одним из студентов. Позже злоумышленник был ранен сотрудниками полиции и госпитализирован.

Это ужасные вещи, но стреляет не само оружие, а люди. Что касается вопросов законодательства, это все продолжается уже давно. Я обязан защищать Вторую поправку. Я всегда буду защищать Вторую поправку. Дональд Трамп, глава США

Поднимая вопрос об ужесточении в США норм, касающихся владения огнестрельным оружием, Трамп указал, что обязан защитить Вторую поправку. Иностранный политик напомнил СМИ, что лично является большим сторонником Второй поправки к Конституции США, которая гарантирует американским гражданам право на владение огнестрельным оружием.

Трамп заявил, что при его желании глава ФРС "очень быстро" покинет пост.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News