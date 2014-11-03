Появилось видео задержания пьяного водителя на Думской, в машине которого нашли наркотики

В авто "бизнесмена" обнаружили 67 пакетов с запрещенным веществом.

Сегодня ночью, 14 августа, правоохранители поймали на Думской улице водителя, в машине которого хранились наркотики. В группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео задержания злоумышленника.

В машине 24-летнего пьяного водителя, который катался по Северной столицы, не имея водительских прав, сотрудники ДПС нашли 67 пакетиков с наркотическим веществом. Порошок отправили на экспертизу, а молодого "бизнесмена" – в изолятор. Против жителя Ломоносовского района возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: появилось видео пожара на Бронницкой улице.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор