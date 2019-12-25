На Думской полицейские поймали водителя с 67 пакетиками наркотиков

Водитель катался по городу в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не имел водительских прав.

Сегодня ночью, 14 августа, правоохранители поймали на Думской улице водителя, в машине которого хранились наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 03:20 стражи порядка остановили автомобиль "ВАЗ-21140" с регистрационными знаками, принадлежащими другой машине. Отметим, что водитель не сразу остановил транспортное средство. Сотрудникам ДПС пришлось поиграть с ним в "кошки–мышки". У дома № 26 по набережной канала Грибоедова легковушку удалось заблокировать и остановить. За рулем находился пьяный 24-летний житель Ломоносовского района Ленобласти.

Выяснилось, что у гонщика нет водительских прав. Кроме того, нарушитель ПДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Против него составили административные протоколы.

Во время осмотра авто стражи порядка нашли в багажнике 67 пакетиков с наркотическим веществом. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.tv