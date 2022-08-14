Появилось видео пожара на Бронницкой улице

Сегодня, 14 августа, в Адмиралтейском районе произошел пожар. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник". В tg-канале "Санкт-Петербург Life" опубликовали видео с места ЧП.
Возгорание произошло в здании, которое сейчас находится на капитальном ремонте. Оно располагается на Бронницкой улице, 33, литера Б.
По предварительным данным, пламя распространилось по четвертому этажу дома, а затем перекинулось на чердак. Пожарные уже начали тушить огонь.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в результате взрыва на рынке "Сурмалу" пострадали более 50 человек.
Видео: Телеграм / Санкт-Петербург Life
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