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Появилось видео пожара на Бронницкой улице

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Пожарные уже начали тушить огонь. 

Сегодня, 14 августа, в Адмиралтейском районе произошел пожар. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник". В tg-канале "Санкт-Петербург Life" опубликовали видео с места ЧП.

Возгорание произошло в здании, которое сейчас находится на капитальном ремонте. Оно располагается на Бронницкой улице, 33, литера Б. 

По предварительным данным, пламя распространилось по четвертому этажу дома, а затем перекинулось на чердак. Пожарные уже начали тушить огонь. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в результате взрыва на рынке "Сурмалу" пострадали более 50 человек.

Видео: Телеграм / Санкт-Петербург Life

Теги: бронницкая улица, горит заброшка, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Пожар,

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