Появилось видео пожара на Бронницкой улице

Пожарные уже начали тушить огонь.

Сегодня, 14 августа, в Адмиралтейском районе произошел пожар. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник". В tg-канале "Санкт-Петербург Life" опубликовали видео с места ЧП.

Возгорание произошло в здании, которое сейчас находится на капитальном ремонте. Оно располагается на Бронницкой улице, 33, литера Б.

По предварительным данным, пламя распространилось по четвертому этажу дома, а затем перекинулось на чердак. Пожарные уже начали тушить огонь.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в результате взрыва на рынке "Сурмалу" пострадали более 50 человек.

Видео: Телеграм / Санкт-Петербург Life