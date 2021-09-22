В результате взрыва на рынке "Сурмалу" пострадали более 50 человек

По словам директора спасательной службы МЧС Армении Арсена Гаспаряна, операция по ликвидации ЧП затянется.

Сегодня, 14 августа, число пострадавших в результате взрыва на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" достигло 51. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

В Минздраве республики рассказали, что во время трагедии погиб мужчина. Сейчас спасатели продолжают тушить пожар, который возник после хлопка.

По словам директора спасательной службы МЧС Армении Арсена Гаспаряна, спасатели пока не могут локализовать пламя из-за взрывов пиротехники, это осложняет работу пожарных. По прогнозам специалиста, операция по ликвидации ЧП затянется.

Ранее на Piter.tv: в Ереване началась эвакуация пассажиров метро после сообщений о минировании.

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