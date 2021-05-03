В Ереване началась эвакуация пассажиров метро после сообщений о минировании

Информация о ЧП появилась и на официальном сайте МЧС страны.

Сегодня, 14 августа, в метро Еревана началась эвакуация пассажиров и персонала из-за сообщений о заложенной бомбе. О случившемся рассказал пресс-секретарь метрополитена Татевик Хачатрян.

Информация о ЧП появилась и на официальном сайте МЧС страны. Власти предупредили об опасном устройстве на всех станциях метро. Кроме того, угроза взрыва есть и в зоопарке на Баграмяна, 19, в церкви Св. Григора Лусаворича. Подробности уточняются.

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Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении