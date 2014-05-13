В реку Каменка "сливают" выбросы цемента

По мнению очевидцев, выбросы вредного вещества сливают в водоем в темное суток.

Выбросы цемента в реку Каменку в Приморском районе продолжаются. По словам очевидцев, теперь завод нарушает экологический баланс в ночное время. Очевидцы засняли видео в качестве доказательства.

В конце октября природоохранная прокуратура подала иск в суд. Из-за регулярных сбросов страдает почва, ущерб оценили в 6,5 млн рублей. В качестве подозреваемого — ООО "ПК"ПрофБетон".

Отметим, ситуация происходит не впервые. Так, в июле 2021 года организацию обязали возместить ущерб, нанесенный окружающей среде.

Бороться с цементно-песчаной смесью, которая затапливает реку Каменку в Приморском районе, будут через суд. Иск подала природоохранная прокуратура, сообщила 29 ноября пресс-служба ведомства.

Видео: ВКонтакте, Анна Тучкова