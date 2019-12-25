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Дело с затоплением реки Каменки цементом дошло до суда
Сегодня, 13:07
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Дело с затоплением реки Каменки цементом дошло до суда

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Ущерб, нанесенной почве, оценили в 6,5 млн рублей.

Бороться с цементно-песчаной смесью, которая затапливает реку Каменку в Приморском районе, будут через суд. Иск подала природоохранная прокуратура, сообщила 29 ноября пресс-служба ведомства.

Специалисты установили, что отходы вытекли с территории ООО "ПК"ПрофБетон" при эксплуатации растворобетонного узла. Нарушение привело к порче плодородного слоя почвы. Ущерб оценили в 6,5 млн рублей. 

Факты разлива фиксировались не единожды. В последний раз, 12 ноября, цемент попал в реку Каменку. Материалы дела направили в Кировский районный суд. 

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: загрязнение, река каменка, цемент
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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