Дело с затоплением реки Каменки цементом дошло до суда

Ущерб, нанесенной почве, оценили в 6,5 млн рублей.

Бороться с цементно-песчаной смесью, которая затапливает реку Каменку в Приморском районе, будут через суд. Иск подала природоохранная прокуратура, сообщила 29 ноября пресс-служба ведомства.

Специалисты установили, что отходы вытекли с территории ООО "ПК"ПрофБетон" при эксплуатации растворобетонного узла. Нарушение привело к порче плодородного слоя почвы. Ущерб оценили в 6,5 млн рублей.

Факты разлива фиксировались не единожды. В последний раз, 12 ноября, цемент попал в реку Каменку. Материалы дела направили в Кировский районный суд.

Фото: прокуратура Петербурга