Видео: цемент вновь затопил реку Каменку в Приморском районе

Ранее ответственное за сбросы предприятие оштрафовали на 860 тыс. рублей.

В реке Каменке вновь зафиксировали сброс цемента. Жители ЖУ "Чистое небо" предполагают, что источником стал бетонный завод. Об этом 12 ноября сообщил "Мегаполис".

Ситуация происходит уже не в первый раз. В июле 2021 года организацию обязали возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Несмотря на административные дела и штрафы сбросы продолжаются.

В комитете по природопользованию Петербурга сообщили, что жалобы от граждан сегодня действительно поступали. На место направили специалистов, в том числе помощника природоохранного прокурора.

Видео: Мегаполис