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Видео: цемент вновь затопил реку Каменку в Приморском районе

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Ранее ответственное за сбросы предприятие оштрафовали на 860 тыс. рублей.

В реке Каменке вновь зафиксировали сброс цемента. Жители ЖУ "Чистое небо" предполагают, что источником стал бетонный завод. Об этом 12 ноября сообщил "Мегаполис".

Ситуация происходит уже не в первый раз. В июле 2021 года организацию обязали возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Несмотря на административные дела и штрафы сбросы продолжаются.

В комитете по природопользованию Петербурга сообщили, что жалобы от граждан сегодня действительно поступали. На место направили специалистов, в том числе помощника природоохранного прокурора. 

Видео: Мегаполис

Теги: каменка, цемент
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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