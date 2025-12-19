Потребление цемента в России упало до более чем 15-летнего минимума

Основными причинами называют аномальные холода во второй половине января и снижение объемов ввода жилья на первичном рынке.

Потребление цемента в России в начале 2026 года упало до более чем 15-летнего минимума. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные участников рынка.

Отмечается, что в январе нынешнего года потребление цемента в России сократилось на 30% в годовом выражении. Такими данными поделились аналитики консалтинговой компании СМПРО. В "Цемросе", в свою очередь, заявили о падении потребления ключевого стройматериала на 25% год к году. Объемы отгрузки за отчетный период оказались сопоставимы с уровнем, фиксировавшемся в кризисные 2008-2009 годы.

По данным экспертов, на такую динамику повлиял ряд факторов. Основными причинами называют аномальные холода во второй половине января и снижение объемов ввода жилья на первичном рынке. Ожидается, что за весь 2026 год суммарное потребление цемента в стране упадет на 20-25%.

Фото: pxhere.com