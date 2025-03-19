"Союзцемент": экспорт цемента из РФ снизился почти на 50% в январе

Эксперты привели статистику по продаже смеси за границу.

Экспорт цемента с российской территории снизился почти на 50 процентов за январь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. Соответствующее заявление сделали представители "Союзцемента" в своем обзоре, с текстом которого ознакомились журналисты из новостного агентства "ТАСС". Известно, что импорт данного материала в нашу страну упал на 25,5 процентов по сравнению с январем прошлого года.

По оценке января 2026 года импорт цемента в Россию снизился на 25,5% по сравнению с январем 2025 года и составил 116,6 тыс. тонн. Экспорт за данный период снизился на 49,7% по сравнению с январем 2025 года и составил 34,3 тыс. тонн. сообщение из материалов "Союзцемента"

Аналитики объяснили, что в прошлом году показатели импорта выросли на 5,1 процент. Плюс составил 187,4 тысячи тонн по сравнению с прошлогодними показателями. В общей сложности из Россию уехало 3,8 миллионов тонн материала. Экспорт за рассматриваемый период вырос на 7,3 процентов (+83,1 тысяч тонн) по сравнению за период с января по декабрь 2024-го года, до уровня в 1,2 миллиона тонн.

Поменяются ли цены на стройматериалы в 2025 и 2026 годах: мнение эксперта.

Фото: pxhere.com