Поменяются ли цены на стройматериалы в 2025 и 2026 годах: мнение эксперта

Наиболее важными аспектами качественного строительства остаются надежная проводка, крепкий фундамент и прочные стены, экономить на которых недопустимо.

Круглый стол, организованный в пресс-центре spb.aif.ru, предоставил площадку для обсуждения динамики стоимости строительных материалов в ближайшем будущем. Василий Федоров, руководитель подразделения поддержки коммерческой деятельности крупного сетевого ритейлера, подчеркнул, что ожидать существенного падения цен в ближайшей перспективе не приходится.

Специалист указал, что в ближайшие два года рынок продолжит демонстрировать устойчивую тенденцию к удорожанию наиболее востребованных товаров для индивидуального жилищного строительства. Согласно прогнозам аналитического центра, цемент ожидает повышение стоимости на 7% в 2025 году и дополнительно на 10% в 2026 году. Цены на древесину возрастут примерно на 15%, а металлические изделия подорожают соответственно на 7% в 2025 году и еще на 7-10% в последующий год. Значительный рост ожидают и такие категории, как теплоизоляционные материалы (+7%), строительные каркасы и другие элементы конструкций.

Василий Федоров рекомендовал покупателям учитывать необходимость правильного хранения приобретенных строительных материалов, предупреждая, что несоблюдение рекомендаций производителя может негативно сказаться на качестве продукции. Если целью является экономия средств, разумнее сосредоточиться на экономии затрат на отделочных работах, так как их всегда можно возобновить позже. Наиболее важными аспектами качественного строительства остаются надежная проводка, крепкий фундамент и прочные стены, экономить на которых недопустимо.

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