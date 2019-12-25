Петербургскую компанию оштрафовали за сброс в Каменку песка и цемента

Компания нарушила сразу несколько требований законодательства в области охраны окружающей среды. В результате против нее возбудили ряд дел об административных правонарушениях.

В пятницу, 16 июля, стало известно, что петербургскую компанию оштрафовали за загрязнение реки Каменки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выяснилось, что виновник загрязнения - компания, которая использует бетонно-растворный узел на земельном участке. Еще в начале апреля местные жители обратили внимание на состояние водоема, находящегося рядом с лесопарком и новостройками. После проведенных проверок специалисты обнаружили загрязнение не только воды, но и берега цементно-песчаной смесью и пылью цемента.

Сообщается, что компания нарушила сразу несколько требований законодательства в области охраны окружающей среды. В результате против нее возбудили ряд дел об административных правонарушениях. Организация возместит ущерб, нанесенный окружающей среде. Проверка по факту загрязнения реки продолжаются.

Ранее Piter.tv сообщал, что эконадзор выясняет причины загрязнения Безымянного ручья в Кудрово.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга