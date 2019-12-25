Эконадзор выясняет причины загрязнения Безымянного ручья в Кудрово

Вода в Безымянном ручье в Кудрово стала желто-серой.

Жители города Кудрово Всеволожского района Ленинградской области обратили внимание, что цвет воды в Безымянном ручье, впадающем в реку Оккервиль, изменился и приобрел насыщенный грязно-желтый, местами серый оттенок. В соцсетях стали распространяться фотографии различных участков ручья - в том числе, рядом с Европейским проспектом, 8, где серое пятно, растянувшись на десятки метров по течению, было особенно хорошо заметно.

В комментариях к фотографиям жильцы города и очевидцы отмечали, что более всего это напоминало сброшенные или слитые в реку строительные материалы и отходы. Например, растворы бетонных смесей. Подобное в Кудрово уже происходило ранее, когда со стройплощадки на Европейском проспекте сбрасывали строительные отходы в реку Оккервиль. Жители Кудрово обратились в Комитет государственного экологического надзора для выяснения обстоятельств происшедшего.

Прибывший на место инспектор Госэконадзора зафиксировал загрязнение. Собраны необходимые материалы для установления его природы и происхождения. К расследованию загрязнения также подключится Росприроднадзор, поскольку ручей протекает по территории двух субъектов Российской Федерации.

Недавно инспекторы Росприроднадзора начали проверку после сообщений о загрязнении Невы в районе Литейного моста.

Фото: паблик Кудрово здесь! в соцсети ВКонтакте