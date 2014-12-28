В этом месте располагается выпуск ЦО-13, который находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В четверг, 6 мая, в районе набережной Кутузова инспекторы Росприроднадзора начали проверку после сообщения о загрязнении Невы у Литейного моста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом месте располагается выпуск ЦО-13, который находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Выпуск заглублен и является общесплавным. На него поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и бюджетных учреждений Центрального района, а также поверхностные и инфильтрационные воды с селитебной территории и городских автомагистралей.

В этом месте канализуются стоки 70 организацией. Специалисты устанавливают точные причины появления мутного загрязнения, изучают его опасность, а затем примут все необходимые меры реагирования.

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Фото: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург