В Петербурге коронавирус выявили у 2 тыс. человек

Еще 2012 петербуржцев получили положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 12 декабря.
Вылечиться смогли 1283 горожан. Ушли из жизни 63 пациентов. Еще 290 человек, у которых диагностировали инфекцию, попали в больницу. Справку о выздоровлении получили более 400 жителей Северной столицы. В реанимацию попали 549 человек.
Ранее на Piter.tv сообщили, что Беглов обсудил с главой Роспотребнадзора эпидситуацию в Петербурге.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.