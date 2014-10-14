В Петербурге коронавирус выявили у 2 тыс. человек

Победить недуг смогли почти 1,3 тыс. пациентов.

Еще 2012 петербуржцев получили положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 12 декабря.

Вылечиться смогли 1283 горожан. Ушли из жизни 63 пациентов. Еще 290 человек, у которых диагностировали инфекцию, попали в больницу. Справку о выздоровлении получили более 400 жителей Северной столицы. В реанимацию попали 549 человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Беглов обсудил с главой Роспотребнадзора эпидситуацию в Петербурге.

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