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В Петербурге коронавирус выявили у 2 тыс. человек
Сегодня, 14:56
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В Петербурге коронавирус выявили у 2 тыс. человек

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Победить недуг смогли почти 1,3 тыс. пациентов.

Еще 2012 петербуржцев получили положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 12 декабря.

Вылечиться смогли 1283 горожан. Ушли из жизни 63 пациентов. Еще 290 человек, у которых диагностировали инфекцию, попали в больницу. Справку о выздоровлении получили более 400 жителей Северной столицы. В реанимацию попали 549 человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Беглов обсудил с главой Роспотребнадзора эпидситуацию в Петербурге.

Фото: Pexels

Теги: здоровье, ковидная статистика, оперативный штаб
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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edevmen
Сегодня 15:37

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
edevmen
Сегодня 15:36

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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