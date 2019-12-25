Беглов обсудил с главой Роспотребнадзора эпидситуацию в Петербурге

По словам губернатора города, число госпитализаций в сутки остается стабильным.

Губернатор Александр Беглов провел переговоры с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Они обсудили эпидемиологическую обстановку в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 11 декабря.

Глава Северной столицы заявил, что 2 миллиона 412 тысяч жителей закончили вакцинацию. Однако число госпитализаций в сутки остается стабильным. Так, за последние 24 часа в ковидные стационары попали более 370 человек. Еще 600 зараженных находятся в реанимациях.

Кроме того, градоначальник отметил, что ситуация позволила провести обратное перепрофилирование федеральных больниц. Так, плановую медицинскую помощь вновь оказывают пациентам в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за минувшие сутки в Петербурге положительный тест на коронавирус получили 2 тыс. жителей.

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