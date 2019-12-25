В ковидных реанимациях Петербурга находятся почти 600 пациентов

В больницах проходят лечение свыше 5,6 тыс. жителей, у которых диагностировали COVID-19.

На сегодняшний день в реанимациях Петербурга находятся 553 пациента, у которых обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в субботу, 11 декабря.

Из 7,9 тыс. предоставленных мест в ковидных стационарах занято 5,6 тыс. коек. Известно, что за минувшие сутки в больницы города поступили более 370 человек. Еще 299 больных подключили к аппаратам ИВЛ. Выписаться из медицинских учреждений смогли около 350 жителей Северной столицы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге положительный тест на коронавирус получили 2 тыс. человек.

Фото: Piter.tv