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За минувшие сутки в Петербурге положительный тест на коронавирус получили 2 тыс. жителей
Сегодня, 12:27
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За минувшие сутки в Петербурге положительный тест на коронавирус получили 2 тыс. жителей

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В Ленобласти заразились 377 человек.

За последние сутки в городе на Неве коронавирус обнаружили у 2045 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в субботу, 11 декабря.

В Петербурге справку о выздоровлении получили 2795 жителей. Еще 61 зараженных скончались. Тем временем в Ленобласти недуг выявили у 377 жителей. Более 400 человек вылечились. Ушли из жизни 15 пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

Москва находится в антилидерах по числу заболевших. В столице инфекция проявилась у 3140 человек. Еще 86 больных погибли. 

Власти Северной столицы призывают петербуржцев привиться. Пункты вакцинации будут работать даже в новогодние праздники.

Ранее на Piter.tv: в Комздраве Петербурга заявили о снижении заболеваемости коронавирусом среди детей.

Фото: Pexels

Теги: здоровье, ковидная статистика, коронавирус в петербурге, оперативный штаб, тест на ковид, число заболевших
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области,

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