В Комздраве Петербурга заявили о снижении заболеваемости коронавирусом среди детей

Однако сейчас в городе растет детская заболеваемость ОРВИ.

За октябрь и ноябрь в Петербурге снизилось число детей, болеющих коронавирусом. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он отметил, что в первую неделю декабря число детей, заболевших КОВИД, стало меньше, чем неделей ранее, и в разы меньше, чем было в это же время в прошлом году. При этом в городе наблюдается подъем детской заболеваемости ОРВИ.

Ранее мы писали, что полный цикл вакцинации прошли 66,5% взрослого населения Петербурга.

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