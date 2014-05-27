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Полный цикл вакцинации прошли 66,5% взрослого населения Петербурга
Сегодня, 22:50
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Полный цикл вакцинации прошли 66,5% взрослого населения Петербурга

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Лисовец отметил, что 80% взрослого населения должно быть вакцинировано.

Во вторник, 7 декабря, стало известно, что полный цикл вакцинации прошли 66,5% горожан. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Так, первый компонент получили 76,5% петербуржцев, а 66,5% прошли полный цикл вакцинации. Лисовец отметил, что 80% взрослого населения должно быть вакцинировано. Чем больше людей вакцинируется, тем больше будет показатель коллективного иммунитета. 

Ранее стало известно, что больница № 20 вернется к обслуживанию неинфекционных больных. Прием больных начнется с понедельника.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинанция, взрослое население, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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