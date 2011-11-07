Стало известно, что больница № 20 вернется к обслуживанию инфекционных больных

Прием больных начнется с понедельника.

Во вторник, 7 декабря, стало известно, что городская больница №20 в Петербурге вернется к приему инфекционных больных. Прием больных начнется с понедельника. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Напомним, что в петербургских стационарах увеличилось число пациентов с COVID-19. Согласно документу, в больницах с коронавирусом и пневмонией лежат 5 956 человек (накануне – 5 869 человек). В городе свободно 42% инфекционных коек для больных коронавирусом. За сутки в стационары поступили 244 человека, выписались 74 человека, 581 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 314 человек.

Ранее в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2 381 человек. С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 804 664 человека.

Фото: Piter.tv