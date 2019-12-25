В петербургских стационарах увеличилось число пациентов с COVID-19

В больницах с коронавирусом и пневмонией лежат 5 956 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 7 декабря. Согласно документу, в больницах с коронавирусом и пневмонией лежат 5 956 человек (накануне – 5 869 человек).

В городе свободно 42% инфекционных коек для больных коронавирусом. За сутки в стационары поступили 244 человека, выписались 74 человека, 581 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 314 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 128 человек, в "Заре" – 390 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 41 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 28 371 человек.

При этом в городе уменьшилось суточное число заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 2 381 человек (накануне – 2 412 человек), выздоровели – 3 836 петербуржцев и 51 человек не победил вирус.

Фото: Piter.TV