Беспилотный вертолет NASA совершил полет на Марсе

Испытания вертолета неоднократно переносили.

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity успешно совершил первый полет на Марсе. Трансляцию этого вели на сайте NASA. Испытания проводились на поверхности марсианского кратера Джезеро.

Испытатели планировали, что аппарат должен взлететь на высоту 10 футов, а затем зависнуть в течение 30 секунд и вернуться на поверхность.

Ingenuity совершил свой первый полет — первый полет летательного аппарата с силовой установкой на другой планете. сообщение NASA в Twitter

В сообщении также говорится, что данные о результатах испытания поступили на Землю через несколько часов после его завершения.

Испытания Ingenuity неоднократно переносились. В NASA заявили, что подготовка вертолета заняла около шести дней. В этот период марсоход Perseverance должен был доставить дрон к месту старта.

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Видео: YouTube / NASA