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Страны Прибалтики впервые отказались от электроэнергии из России
Сегодня, 10:10
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phil_k

Страны Прибалтики впервые отказались от электроэнергии из России

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Они готовятся подключиться к сетям ЕС к 2025 году.

Страны Прибалтики полностью остановили подачу электроэнергии из РФ. Это произошло в ходе испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, который планируют осуществить в 2025 году. Об этом сообщает газета"Коммерсантъ".

Сообщается, что подачу электроэнергии приостановили на два дня. В Минестерстве энергетики России заявили, что отключение линий электропередач между Белоруссией и Литвой не затронет российскую энергосистему. 

Латвия не предупреждала об этом. "Коммерсантъ" сообщает, что это было тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой в рамках выхода балтийских республик из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). 

Напомним, страны Балтии в 2019 году решили отказаться от российского и белорусского электричества. Они собираются подключиться к сетям ЕС к 2025 году.

Ранее Белоруссия обесточила ЛЭП на границе с Литвой.

Фото: pixabay.com

Теги: брэлл, литва, лэп, отключение лэп, страны прибалтики
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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