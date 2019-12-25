Страны Прибалтики впервые отказались от электроэнергии из России

Они готовятся подключиться к сетям ЕС к 2025 году.

Страны Прибалтики полностью остановили подачу электроэнергии из РФ. Это произошло в ходе испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, который планируют осуществить в 2025 году. Об этом сообщает газета"Коммерсантъ".

Сообщается, что подачу электроэнергии приостановили на два дня. В Минестерстве энергетики России заявили, что отключение линий электропередач между Белоруссией и Литвой не затронет российскую энергосистему.

Латвия не предупреждала об этом. "Коммерсантъ" сообщает, что это было тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой в рамках выхода балтийских республик из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Напомним, страны Балтии в 2019 году решили отказаться от российского и белорусского электричества. Они собираются подключиться к сетям ЕС к 2025 году.

Ранее Белоруссия обесточила ЛЭП на границе с Литвой.

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