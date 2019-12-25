Белоруссия обесточила ЛЭП на границе с Литвой

Белоруссия в рамках испытаний энергосистемы отключила на границе с Литвой линии электропередачи. Об этом "Белэнерго" сообщило в своем Telеgram-канале.
Испытания проводятся для проверки надежности работы Белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.
из сообщения "Белэнерго" в Telegram
В "Белэнерго" уточнили, что проверка займет около 24 часов. Она предусматривает отключение ЛЭП, а также наблюдение за режимом работы энергосистемы. Аналогичные испытания пройдут также 11 апреля.
Данные работы будут выполнены в рамках программы, согласованной с системными операторами стран БРЭЛЛ.
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Фото: Telegram / "Белэнерго", pixabay.com
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