Белоруссия обесточила ЛЭП на границе с Литвой

Испытание энергосистемы пройдут в течение ближайших суток.

Белоруссия в рамках испытаний энергосистемы отключила на границе с Литвой линии электропередачи. Об этом "Белэнерго" сообщило в своем Telеgram-канале.

Испытания проводятся для проверки надежности работы Белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. из сообщения "Белэнерго" в Telegram

В "Белэнерго" уточнили, что проверка займет около 24 часов. Она предусматривает отключение ЛЭП, а также наблюдение за режимом работы энергосистемы. Аналогичные испытания пройдут также 11 апреля.

Данные работы будут выполнены в рамках программы, согласованной с системными операторами стран БРЭЛЛ.

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Фото: Telegram / "Белэнерго", pixabay.com