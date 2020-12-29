Эксперт оценил договор России с Белоруссией по перевалке нефтепродуктов

Это еще один шаг к экономической интеграции двух стран.

Россия и Белоруссия договорились о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты на период 2021–2023 годов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что Россия начала не на словах, а на деле способствовать экономической интеграции двух стран.

Речь идет о 3,3 млн тонн нефтепродуктов в год из тех 6 млн тонн, которые сейчас идут через Прибалтику. Ранее Россия начала переводить логистические потоки из Прибалтики в порты Ленобласти. Теперь процесс продолжится при участии соседнего государства. Для отечественных сотрудников порта это радостная новость, а для коллег из Прибалтики — наоборот.

Если враждебная риторика этих стран будет продолжена, а в обратное верится с трудом, то в дальнейшем у нас есть все шансы увидеть продолжение этой истории – уход оставшейся части белорусского нефтяного экспорта в Усть-Лугу и другие российские порты. поделились мнением эксперты.

Далее в России может появиться белорусский грузовой терминал. Ранее о планах на его строительство заявлял Александр Лукашенко.

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