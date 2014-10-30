Всего с начала работ очистили 573,4 километра берега.

С побережья Черного моря собрали свыше 164,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили 573,4 километра берега. Кроме того, на площадки временного хранения вывезли свыше 134 тыс. тонн песка и грунта. В прибрежных зонах города-курорта Анапа и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря.

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Видео: МЧС России