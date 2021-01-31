В Петербурге на несогласованной протестной акции задержали более 100 человек

Среди задержанных есть журналисты.

По данным "ОВД-Инфо", в Петербурге на несогласованной протестной акции на данный момент задержали 126 человек. Общее количество задержанных по России составляет 1643 человека. Митинги проходят в 75 городах.

Задержания начались на Пионерской площади. Piter.TV показал, как правоохранители несли мужчину за руки и за ноги, он сопротивлялся задержанию. Рядом с ним лежал флаг России. Затем массовые стычки начались на Сенной площади, где, по информации "Фонтанки.ру", применили газ. Это сделали после того, как на правоохранителей напали.

Журналиста Тимура Хаджибекова во время задержания несколько раз ударили резиновой дубинкой, а также применили электрошокер.

Видео: Piter.TV