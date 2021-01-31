Вы мне ногу сломали - появилось видео жесткого задержания мужчины с флагом на Пионерской площади

Задержания произошло в тот момент, когда большая часть протестующих уже покинула площадь перед ТЮЗом.

Группа из 5 силовиков жестко задержала мужчину-участника несанкционированной протестной акции в центре Петербурга. Канал Piter.TV публикует кадры задержания. ЧП произошло в 12.55 неподалеку от Театра юного зрителя в тот момент, когда основная часть протестующих уже выдвинулась шествием с Пионерской площади по Загородному проспекту.

На видео можно заметить, как полицейские "поработали" дубинками, повалили мужчину на снег, а затем унесли его в сторону автозака за руки и за ноги. Вместе с мужчиной "втоптанным в снег" оказался и флаг России, который нес протестующий.

При этом за несколько секунд до этого мужчина кричал, что полицейские якобы сломали ему ногу (фрагмент не попал в итоговую запись). Как сообщил корреспондент ПитерТВ, до того, как оказаться на земле, задержанный сильно хромал. Полицейские несколько раз попросили его не задерживать движение, однако оппозиционер сослался на невозможность идти быстрее из-за травмы ноги. После этого он оказался на снегу вместе с флагом России. До конца непонятно: повалили ли его на снег силовики или же мужчина сам оказал сопротивление, что привело к борьбе.

Видео: Piter.TV