Появилось видео нападения на сотрудников полиции в Петербурге

Мужчина в синей шапке напал на силовиков во время задержания протестующих.

В Петербурге продолжается несанкционированная протестная акция оппозиции в поддержку Алексея Навального. Как и в случае с протестами 23 января, в это воскресенье не обошлось без столкновений между участниками акции и силовиками. В социальных сетях появилось видео нападения неизвестного мужчины на полицейских. Судя по кадрам, ЧП произошло во время задержания протестующих в районе Пионерской площади.

На видео можно заметить, как мужчина в синей шапке и темной куртке подбегает сзади к группе полицейских. Он со спины наносит удары по шлемам двух силовиков, затем толкает одного из них, после чего убегает в толпу протестующих. Мужчину прикрывают другие участники столкновения с силовиками, так что ему удается скрыться. На лице у нападающего - медицинская маска.

В социальных сетях случившееся уже назвали "провокацией". Напомним, что в прошлый раз нападения на силовиков стали поводом для возбуждения уголовных дел, как в Петербурге, так и в других городах.

Ранее мы писали, что в Петербурге силовики жестко задержали журналиста Тимура Хаджибекова: мужчина работал в жилетке "Пресса".

Видео: Piter.TV