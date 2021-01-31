В Петербурге силовики жестко задержали журналиста Тимура Хаджибекова: мужчина работал в жилетке "Пресса"

По последним данным, во время задержания нашего коллегу несколько раз ударили резиновой дубинкой, а также применили электрошокер.

В социальных сетях появились сообщения о жестком задержании петербургского журналиста, члена Союза журналистов Спб и ЛО Тимура Хаджибекова (Георгия Маркова). Мы публикуем кадры, на которых, предположительно, запечатлен данный момент. На видео можно разглядеть, что нашего коллегу повалили на землю, силовики используют дубинки. Его хватают за голову и за ноги, в какой-то момент мужчина бьется головой об асфальт из-за действий силовиков. По неподтвержденным данным, полицейские также применили электрошокер. Об этом заявил сам журналист.

Отметим, что в момент задержания Тимур Хаджибеков носил опознавательный жилет "Пресса". При нем было журналистское удостоверение и редакционное задание. Из видео непонятно, на каких основаниях силовики решили воспретятствовать профессиональной деятельности работника СМИ. Сам Хаджибеков в момент задержания сопротивления силовикам не оказывал.

Видео: социальные сети