Протестующие в Петербурге возвращаются на Пионерскую площадь, здесь пройдет финальный сбор участников шествия

Протестная акция в Петербурге выходит на финишную прямую.

Канал Piter.TV продолжает следить за происходящим в рамках несанкционированного протестного шествия в поддержку Алексея Навального. Наш корреспондент передает, что после разгона протестующих у стен Мариинского дворца, большая часть из них двинулась в обратном направлении, в сторону Пионерской площади и ТЮЗа. Это совпадает с информацией, которую тиражируют в социальных сетях сторонники Алексея Навального и организаторы акции. В частности, они называют площадь перед ТЮЗом местом "финального сбора".

Мы публикуем фото и видео, снятые изнутри колонны оппозиции, движущейся от Мариинского дворца к Пионерской площади. Несмотря на то, что ранее силовики задержали более сотни участников протестной акции, а само шествие рассекли на отдельные потоки, в основной группе протестующих находится не менее тысячи человек. Ранее мы писали, что в первом сборе у стен ТЮЗа приняли участие от 4 до 5 тысяч петербуржцев.

Фото и видео: Piter.TV