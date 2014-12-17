В Петербурге начала работу Кинокомиссия, которая будет помогать согласовывать съемки

В Петербурге начала работать Кинокомиссия, которая будет помогать согласовывать проведение кино- и видеосъемок на территории города. Об этом 20-го октября сообщила пресс-служба комитета по культуре.
Базой для Кинокомиссии стал Институт культурных программ. В 2022-м году в бюджете Петербурга будут предусмотрены средства, с помощью которых можно будет возместить затраты на производство фильмов по аналогии с системой рибейтов.
За последние 10 лет Петербург поддержал съемку 119 фильмов, среди них — "Теснота", "Учености плоды", "Мальчик русский" и другие.
Напомним, что 29 октября в Петербурге стартует фестиваль "Послание к человеку".
Фото: Piter.TV
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