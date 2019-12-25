Стартовала продажа билетов на показы национального конкурса фестиваля "Послание к человеку"

Фестиваль начнется 29-го октября.

В киноцентре "Ленфильм" открылась продажа билетов на показы Национального конкурса фестиваля "Послание к человеку". Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

В национальных конкурс из 500 заявок было отобрано 18 картин. Среди них две российские премьеры и 9 мировых. В конкурсе участвуют как полнометражные, так и средне- и короткометражные картины.

Напомним, фестиваль "Послание к человеку" пройдет с 29 октября по 4 ноября. Его примут кинотеатры "Аврора", "Родина", "Дом кино" и "Ленфильм". Piter.TV выбрал 10 фильмов, которые точно стоит посмотреть.

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