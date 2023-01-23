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На железнодорожных станциях в Ленобласти кассы переходят на зимний режим работы
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На железнодорожных станциях в Ленобласти кассы переходят на зимний режим работы

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Приостановит работу кассовый модуль на станции Мшинская.

С 1 ноября на железнодорожных станциях в Ленобласти изменяется режим работы билетных касс и турникетных линеек. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе АО "СЗППК". 

Закроются пункты продажи билетов на следующих станциях: Пупышево, 55-й километр, Тосно-2, Трубниково, Прибытково. Также приостановит работу кассовый модуль на станции Мшинская. 

Оформить билет от бескассовой станции на пригородный поезд можно в поезде у контролера-кассира без взимания сбора в соответствии с п. 42 "Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом", утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 сентября 2022 г. №352. 

Пресс-служба АО "СЗППК"

Кроме того, оформить билет получится с помощью мобильных приложений "РЖД Пассажирам" и "Яндекс. Электрички". 

Ранее мы рассказывали о том, что расписание пригородных поездов в Петербурге изменится с 27 октября. 

Фото: пресс-служба АО "СЗППК"

Теги: продажа билетов, электрички
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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