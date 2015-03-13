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Расписание пригородных поездов в Петербурге изменится с 27 октября
Сегодня, 14:58
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Расписание пригородных поездов в Петербурге изменится с 27 октября

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Изменения связаны с сезонным уменьшением пассажиропотока.

C 27 октября в Петербурге изменятся расписания электричек. Об этом сообщил представитель Северо-Западной пассажирской компании (СЗППК).

Изменения связаны с сезонным уменьшением пассажиропотока. В ближайшее воскресенье корректировки коснутся расписания движения поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.

Новое расписание будет доступно на станциях и вокзалах, в приложениях "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички", а также на официальном сайте СЗППК.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года пригородные поезда Ленобласти перевезли более 23 млн пассажиров.

Фото: АО "СЗППК"

Теги: санкт-петербург, сзппк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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