Расписание пригородных поездов в Петербурге изменится с 27 октября

Изменения связаны с сезонным уменьшением пассажиропотока.

C 27 октября в Петербурге изменятся расписания электричек. Об этом сообщил представитель Северо-Западной пассажирской компании (СЗППК).

Изменения связаны с сезонным уменьшением пассажиропотока. В ближайшее воскресенье корректировки коснутся расписания движения поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.

Новое расписание будет доступно на станциях и вокзалах, в приложениях "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички", а также на официальном сайте СЗППК.