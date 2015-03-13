Расписание пригородных поездов в Петербурге изменится с 27 октября

C 27 октября в Петербурге изменятся расписания электричек. Об этом сообщил представитель Северо-Западной пассажирской компании (СЗППК).
Изменения связаны с сезонным уменьшением пассажиропотока. В ближайшее воскресенье корректировки коснутся расписания движения поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.
Новое расписание будет доступно на станциях и вокзалах, в приложениях "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички", а также на официальном сайте СЗППК.
Ранее мы сообщили о том, что с начала года пригородные поезда Ленобласти перевезли более 23 млн пассажиров.
Фото: АО "СЗППК"
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